USA's senatorer vil have nyt fokus på Facebook efter høring

- Jeg mener, at Facebooks produkter skader børn, skaber splid og svækker vores demokrati, siger hun.

- Der er brug for handling fra Kongressen. De løser ikke denne krise uden jeres hjælp.

Haugen var inviteret til at tale ved tirsdagens høring i Kongressen, efter at hun i sidste måned gik til Wall Street Journal med en intern rapport, som hun tog med sig, inden hun stoppede med at arbejde for Facebook i maj.

Avisen skrev flere kritiske artikler på den baggrund. Blandt andet om den stærkt negative effekt, brugen af Facebook og Instagram kan have på unge piger og deres selvopfattelse.

Der er også eksempler på, at problemer med spiseforstyrrelser og selvmordstanker bliver forstærket, viser den interne rapport.

Med henvisning til det større nedbrud, som blandt andet Facebook og Instagram oplevede aftenen inden, siger Haugen tirsdag:

- I over fem timer blev Facebook ikke brugt til at grave kløfterne dybere, destabilisere demokratierne og få unge piger og kvinder til at føle sig dårligt tilpas over deres kroppe.

Den krasse kritik får senatorer fra begge sider af salen til at kræve store forandringer for Facebook og dets datterselskaber, herunder Instagram.

- Her er min besked til Mark Zuckerberg (Facebooks chef, red.). Den tid, hvor du kunne invadere vores privatliv, fremme giftigt indhold og tage vores børn og teenagere som bytte, er slut, siger den demokratiske senator Ed Markey.

- Kongressen skrider til handling. Vi vil ikke længere tillade din virksomhed at skade vores børn, vores familier og vores demokrati.

En anden demokratisk senator, Amy Klobuchar, kalder Frances Haugens udsagn for det skub, Kongressen har brug for.

- Jeg tror, at tiden er inde til at gøre noget, og jeg tror, at du er katalysatoren for det, siger Klobuchar til whistlebloweren.

Den ledende republikaner i Senatets handelsudvalg, Marsha Blackburn, beskylder Facebook for at lukke øjnene for, at der er børn under 13 år på dets platforme.

- Det er tydeligt, at Facebook prioriterer profit over børns og alle brugeres velbefindende, siger hun.

Facebook har forsøgt at holde den interne undersøgelse hemmelig for at undgå at blive ramt af nye regler og love fra politisk side, fortæller Frances Haugen.

- I dag er der ingen myndigheder, der har en menu med løsninger for, hvordan man kan ordne problemet med Facebook, for Facebook ville ikke have, at de skulle vide nok om, hvad der skaber problemerne, siger hun.

- Ellers ville der ikke have været brug for en whistleblower, tilføjer hun.