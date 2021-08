USA's senat godkender med minimalt flertal enorm budgetramme

Senatet i USA stemmer onsdag for en enorm budgetramme på 3500 milliarder dollar, der skal finansiere sociale tiltag og klimatiltag over ti år.

Senatets godkendelse kommer, blot en dag efter at kammeret vedtog en infrastrukturpakke på over 1000 milliarder dollar.

Budgetrammen skal give præsident Joe Biden mulighed for at bruge store summer til at få sine politiske prioriteter igennem.

Fremtrædende medlemmer af Repræsentanters Hus oplyser ifølge nyhedsbureauet AP, at kammeret om to uger vender tilbage efter en sommerpause for at stemme om budgetrammen på 3500 milliarder dollar.

Bliver den overordnede ramme endeligt godkendt af Kongressen, kan det ifølge AP beskytte efterfølgende lovgivning fra republikansk modstand og bevidste forhalinger af processen i Senatet.

Det er den efterfølgende lovgivning, som endeligt skal udmønte pakken.