USA's regering gør klar til at offentliggøre rapport om UFO'er

Det amerikanske efterretningsvæsen skal i samarbejde med forsvarsministeriet, Pentagon, således overlevere en rapport til Kongressen om emnet inden udgangen af juni.

Det sker i kølvandet på, at Pentagon i de senere år har frigivet og bekræftet ægtheden af videoer, der viser mystiske objekter, hvis hastighed og manøvredygtighed overgår luftfartsteknologier, som vi kender dem.

Rapporten handler altså om UFO'er - Uidentificerede Flyvende Objekter - eller rettere UAP'er - Unidentified Aerial Phenomena (Uidentificerede Luftfænomener, red.) - som Pentagon kalder dem.

Forud for rapportens offentliggørelse har embedsmænd fra forsvarsministeriet gjort det klart, at det tager spørgsmålet seriøst, men har undladt at nævne noget om potentiel udenjordisk oprindelse.

Rapporten markerer et vendepunkt for det amerikanske militær efter årtier med afledninger og miskreditering af observationer af uidentificerede flyvende objekter og "flyvende tallerkener".

- Vi tager rapporter om indtrængen i vores luftrum af ethvert luftfartøj - identificeret eller uidentificeret - meget seriøst og efterforsker hvert eneste tilfælde, siger talsperson for Pentagon Sue Gough.

Et eksempel er observationer fra den pensionerede løjtnant Alex Dietrich. Jagerpiloten var en af flere piloter fra hangarskibet "USS Nimitz", der i 2004 var involveret i et møde med et flyvende objekt beskrevet som "en stor Tic Tac-pastil" ud for Californiens kyst.

I et interview med nyhedsbureauet Reuters tidligere i denne uge fortalte Dietrich, at det aflange objekt ikke havde nogen "synlige flyvekontroloverflader eller fremdriftsmidler".

I begyndelsen af juni rapportede avisen The New York Times, at det amerikanske efterretningsvæsen ikke har fundet nogen beviser for, at UAP'er observeret af piloter fra luftvåbenet er fremmede luftfartøjer.

Men samtidig kan efterretningsvæsenet heller ikke forklare disse objekters usædvanlige bevægelser, ligesom at det ikke kan udelukke "udenjordiske forklaringer".

Ifølge The New York Times har embedsmænd konkluderet, at størstedelen af flere end 120 UAP-hændelser i løbet af de seneste to årtier ikke stammer fra amerikansk militær eller anden avanceret regeringsteknologi.

Avisen henviser til højtstående embedsmænd, som er blevet briefet om en klassificeret version af den forestående rapport.

Det er den amerikanske senator Marco Rubio, som har været drivkraften bag offentliggørelsen af rapporten, som er bestilt som en del af en bredere lovgivning vedtaget sidste år.