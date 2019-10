USA's regering beder topdiplomat om ikke at vidne i Ukraine-sag

Det oplyser Sondlands advokat ifølge nyhedsbureauet Reuters i en pressemeddelelse. Advokaten tilføjer, at Sondland er skuffet over instruksen.

Gordon Sondland er USA's ambassadør i EU.

Han er et af flere medlemmer i det amerikanske regeringsapparat, der er indkaldt til at afgive forklaringer om forløbet omkring Donald Trumps samtale med den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, 25. juli.

Her har et notat over samtalen vist, at Trump otte gange forsøgte at få Zelenskij til at undersøge en sag, der involverer Hunter Biden. Han er søn af Joe Biden - en af demokraternes mulige modkandidater til Donald Trump ved næste års præsidentvalg.

En whistleblower har anmeldt samtalen som et misbrug af præsidentens magt.

På baggrund af den klage har demokraterne i Repræsentanternes Hus indledt høringer og undersøgelser med henblik på at åbne en rigsretssag mod Donald Trump.

Som følge heraf har demokrater i Repræsentanternes Hus bedt om en lang række dokumenter og vidneudsagn fra forskellige personer og dele af USA's regering.

Det gælder dokumenter fra Det Hvide Hus, USA's udenrigsministerium, Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani, og vicepræsident Mike Pence.

Gordon Sondland er også blevet bedt om at møde op til en høring i Repræsentanternes Hus.

Ifølge whistleblowerens klage har Sondland sammen med USA's tidligere udsending til Ukraine Kurt Volker hjulpet den ukrainske regering med, hvordan de kunne opfylde Trumps ønsker.

På Twitter har præsident Trump forklaret, hvorfor han ikke mener, at Sondland bør møde op til høringen:

- Jeg ville elske at sende ambassadør Sondland, der er en virkelig god mand og en alletiders amerikaner, til at afgive vidneforklaring, men uheldigvis ville han skulle vidne for en total kompromitteret kænguru-domstol(udtryk for en håbløs domstol, red.), hvor republikaneres rettigheder er fjernet, og sande fakta ikke er tilladt for offentligheden.