USA's præsident Trump truer Iran med udradering

- Hvis Iran starter med at kæmpe, så vil det være den officielle afslutning på Iran. Prøv aldrig at true USA, lyder det i Trumps tweet.

Det sætter ny fart i bekymringen for, at USA og Iran driver mod krig.

USA har under Trump genindført økonomiske sanktioner over for Iran, og hans regering har oplyst, at den har mobiliseret amerikanske styrker ved Den Persiske Bugt.

Trump beskylder Iran for at true amerikanske soldater og interesser i regionen.

Shiamuslimske houthi-oprørere i Yemen har for nogle dage siden sendt raketter mod olieinstallationer i Saudi-Arabien. Oprørerne støttes af Iran.

Den iranske regering har betegnet USA's trusler som "psykologisk krigsførelse" og et "politisk spil".

USA trak sig i maj sidste år ud af den atomaftale, som var indgået af en række stormagter og Iran i 2015. Den skulle forhindre, at Iran udvikler atomvåben.

USA trak sig ud, selv om det internationale atomenergiagentur (IAEA) under dets inspektioner i Iran har erklæret, at Iran overholder atomaftalen.

Men USA har forlænget listen over krav til Iran. Herunder at det undlader at støtte Hizbollah og den syriske regering og stopper med at udvikle mellemdistanceraketter.

Samtidig bliver alle internationale virksomheder truet med amerikanske sanktioner, hvis de handler eller opererer i Iran. Det har ramt den iranske økonomi hårdt.

Det har sat EU i en alvorlig klemme. Man er i Bruxelles enig i, at Iran overholder atomaftalen. Men man er stækket af, at regeringen i Washington vil blokere for europæiske virksomheder i USA, hvis de tjener penge i Iran.

Efter atomaftalen i 2015 blev Danmarks samhandel med Iran fordoblet på et år, og en række danske virksomheder stod på spring til at etablere sig i landet. Efter USA's udtræden af atomaftalen og de skrappe sanktioner, der fulgte, er næsten al dansk handel med Iran ophørt.

Trumps linje over for Iran støttes af blandt andre Israel og Saudi-Arabien.