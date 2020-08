USA's postvæsen advarer om tabte brevstemmer

USA's postvæsen har advaret flere delstater om, at der er brug for mere tid til at optælle brevstemmerne til det kommende præsidentvalg i november.

Postvæsenet mener dog ikke, at den tidsramme er tilstrækkelig, for at brevstemmerne både kan nå ud til vælgerne og retur til valgmyndighederne for at blive talt op i tide.

- Der er en betydelig risiko for, at vælgerne ikke har tid nok til at udfylde og sende stemmesedlerne tilbage til de valgtilforordnede, tids nok til at de kan nå at komme frem inden deadline, siger chefjurist Thomas Marshall for United States Postal Service (USPS).

- Det er vigtigt, at de valgtilforordnede forstår og medregner vores operationelle standard og anbefalede tidsrammer, siger postvæsenets talsmand Martha Johnson.

USPS er havnet midt i en politisk fejde med præsident Donald Trump. Han sagde torsdag, at han er imod at støtte postvæsenet med bedre finansiering.

Trump har ved flere tilfælde udtalt sig imod brevstemmer og sagt, at anvendelsen af brevstemmer fører til valgsvindel.

Ved det seneste præsidentvalg i 2016 blev 0,25 procent af brevstemmerne afvist, fordi de ikke var nået frem til de valgtilforordnede i tide.

Problemerne med brevstemmer har allerede sat et grimt aftryk på flere primærvalg i år. Vælgere i delstaten Georgia har oplevet, at deres brevstemmer ikke nåede frem til dem.

Problemet har fået ekstra opmærksomhed i løbet af de seneste par uger, fordi den nyudnævnte chef for USPS, Louis DeJoy, har indledt sparerunder i det amerikanske postvæsen, der har ført til utallige postforsinkelser.