USA's nye udenrigsminister har skyndt sig til Nato-møde

Først torsdag blev det nemlig officielt, at den hidtidige direktør for CIA afløser den mere moderate Rex Tillerson. Det skete, da det amerikanske Senat officielt godkendte Pompeo til jobbet.

Kort efter godkendelsen i Washington, tog Pompeo et fly med kurs mod Bruxelles.

Det er ifølge udenrigsministeren vigtigt for den amerikanske præsident, Donald Trump, at han deltager fredag.

- Det er der en god grund til. Det arbejde, som gøres her, er uvurderligt, siger Pompeo.

USA sender et stærkt signal om, at alliancen er vigtig og har betydning, lyder det fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

- Jeg ser meget frem til at tale med dig om nødvendigheden af at tilpasse Nato til et mere krævende sikkerhedsmiljø, siger Nato-chefen.

Under udenrigsministermødet ventes Pompeo blandt andet at følge op på et pres fra Trump om, at Nato-landene skal øge deres forsvarsinvesteringer.

For fire år siden gav medlemslandene et løfte om at arbejde i retning af at bruge minimum to procent af deres bruttonationalprodukt (bnp) på forsvaret inden for ti år.

I Danmark har det i år resulteret i, at Forsvaret skal have et 12,8 milliarder større råderum.

Det får det danske forsvarsbudget ifølge Finansministeriet til at stige til 1,3 procent af bnp - i modsætning til 1,17 som hidtil.

Der skal dog et yderligere tocifret milliardbeløb årligt til, hvis Danmark vil leve op til løftet om to procent.