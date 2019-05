Ali Akbar Salehi, leder af Irans Organisation for Atomteknologi, tegner og fortæller for Irans præsident, Hassan Rouhani, på Irans "dag for atomteknologi" i hovedstaden Teheran i april.

USA's nej til atomaftale slår hårdt i Iran

Det er et år siden, at USA's præsident, Donald Trump, trak USA's støtte til atomaftalen for Iran. USA genindførte sanktioner, og nu er pengene små i Iran.

- Min købekraft er skåret ned, og mit liv er under pres, siger Alireza, der er veteran inden for bilindustrien.

Alireza drømte engang om en bedre fremtid for Iran. Han forestillede sig endda, at han fik en ny bil eller et hus.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her