USA's militær erkender at have dræbt 23 civile i 2020

USA's militær har onsdag taget ansvar for utilsigtet at have dræbt 23 civile i udenlandske krigszoner i 2020.

Ministeriets officielle optælling inkluderer civile dødsfald under missioner i Irak, Afghanistan, Somalia og Yemen.

- USA's forsvarsministerium vurderer, at omkring 23 civile blev dræbt, og cirka ti civile blev såret i 2020 som et resultat af USA's militære operationer, står der blandt andet i rapporten.

Det har været et krav fra Kongressen siden 2018, at ministeriet opgør civile dødsfald under militære operationer. Flere dele af de årlige rapporter er dog hemmeligholdt for offentligheden.

I den offentlige del af rapporten kan man læse, at de fleste af de civile dødsfald har fundet sted i Afghanistan. Her vurderer forsvarsministeriet, at militæret utilsigtet har dræbt 20 civile.

En enkelt civil blev dræbt i Somalia i februar 2020, mens en anden blev dræbt i Irak i marts. Rapporten præciserer ikke, hvor og hvornår det 23. civile offer blev dræbt.

Ud af rapporten kan man også læse, at der ikke er blevet betalt kompensation til de afdødes familier. Det er, selv om Kongressen satte tre millioner dollar af til netop dette i 2020.

Flere ngo'er offentliggør jævnligt meget højere civile dødstal i de områder, hvor USA's militær opererer over hele verden.

Ifølge overvågningsgruppen Airwars, der registrerer civile ofre for luftangreb, blev mindst 102 civile dræbt af amerikanske styrker globalt i 2020.

Alene i Afghanistan blev mindst 89 civile dræbt og 31 såret af amerikansk-ledede koalitionsstyrker sidste år ifølge FN-missionen i landet, Unama.

- Det er tydeligt, at forsvarsministeriets efterforskning og erkendelse af skader på civile stadig er forfærdeligt utilstrækkeligt, siger Hina Shamsi fra den amerikanske borgerrettighedsunion Aclu.

Hun kritiserer især, at ministeriet ikke har udbetalt kompensation til de afdødes familier.