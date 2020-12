USA's lægemiddelstyrelse venter 20 millioner vaccineret i år

Det siger chefen for den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA), Stephen Hahn, i et interview med nyhedsbureauet Reuters.

Først skal FDA vurdere en ansøgning fra selskaberne Pfizer og Biontech, der har udviklet en vaccine mod covid-19.

Og det er også FDA, der i sidste ende skal godkende vaccinen.

Stephen Hahn vil ikke give et præcist svar på, hvornår han forventer, at en vaccine er godkendt. Han vurderer dog altså, at det vil ske i tide til, at millioner af amerikanere kan blive vaccineret inden nytår.

Så snart FDA godkender en vaccine "vil jeg være den første i køen, og jeg vil opfordre min familie til også at blive vaccineret," siger Stephen Hahn til Reuters.

Den 10. december mødes eksperter fra FDA for at drøfte en såkaldt nødgodkendelse af Pfizers vaccine i USA.

Flere topembedsmænd har tidligere udtalt, at de forventer, at vaccinen vil blive godkendt umiddelbart derefter.

Meldingen fra Stephen Hahn kommer, dagen efter at Pfizer meddelte, at selskabet har halveret sit mål for leverancer af vaccinedoser i 2020.

Selskabet havde sammen med Biotech planlagt at levere 100 millioner doser på global plan inden nytår.

På grund af logistiske udfordringer er målet nu at kunne levere 50 millioner doser. Da vaccinen skal gives ad to omgange, vil det svare til, at 25 millioner kan blive vaccineret.

Pfizer har søgt om godkendelse i både USA, Europa og Canada.

Andre selskaber puster dog Pfizer og Biontech i nakken, og Moderna og Astrazeneca har også udviklet vacciner, der blot afventer en godkendelse.