USA's lægemiddelstyrelse godkender tredje dosis til ældre

Personer i særlige risikogrupper er de 18-64-årige, som er mest modtagelige over for alvorlig sygdom, samt dem, hvis job sætter dem i farezonen.

Allerede i sidste uge anbefalede en ekstern ekspertgruppe, der rådgiver FDA, en tredje dosis til særlige grupper.

Også sundhedsansatte og visse andre jobgrupper såsom lærere blev anbefalet en tredje dosis.

Ekspertgruppen stemte dog imod en mere bred godkendelse til alle over 16 år.

Det rådgivende panel mener, at der ikke er nok beviser til at understøtte et tredje stik til alle over 16 år, som har modtaget en anden dosis mindst seks måneder tidligere.

Beslutningen fra FDA kan blive et problem for præsident Joe Biden.

I august annoncerede hans administration således planer om at give en tredje vaccinedosis til størstedelen af alle amerikanere over 16 år otte måneder efter anden dosis.

Flere eksperter har været forbeholdne i forhold til nødvendigheden af en tredje dosis.

Det skyldes blandt andet bekymringer vedrørende global ulighed i vaccinefordelingen.

Derudover er der sjældne bivirkninger, blandt andet nogle få tilfælde af hjertebetændelse, som især er blevet observeret hos yngre mænd.

For nylig meddelte Sundhedsstyrelsen i Danmark, at plejehjemsbeboere kan blive vaccineret med et tredje stik mod covid-19.

Sundhedsstyrelsen anbefaler det tredje stik, fordi plejehjemsbeboere er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19.