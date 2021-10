USA's kritiserede udsending til Afghanistan forlader posten

Han er efter Talibans overtagelse af magten i Afghanistan i august blevet kritiseret for at have medvirket til en af de største diplomatiske fiaskoer for USA i nyere tid.

Det amerikanske militær havde sammen med vestlige allierede været til stede i Afghanistan i 20 år. Præsident Joe Biden havde lovet en "ordentlig tilbagetrækning", der skulle afsluttes senest 11. september.

Men det endte med et kaotisk exit. Amerikanske statsborgere, deriblandt ansatte på ambassaden i Kabul, måtte i al hast evakueres sammen med tusindvis af afghanere, der havde arbejdet for det amerikanske militær.

I et opsigelsesbrev til USA's udenrigsminister, Antony Blinken, erkender Khalilzad, at udviklingen i Afghanistan kom bag på ham, og at han ønsker at træde tilbage "under denne nye fase af afghansk politik".

- Den politiske aftale mellem den (tidligere, red.) afghanske regering og Taliban udviklede sig ikke som forudset, skriver han.

Khalilzad var ifølge nyhedsbureauet AFP overbevist om, at det ville være muligt at skabe fred i Afghanistan.

Men den aftale, han fæstede sin lid til, viste sig at være katastrofal.

Det sagde den sikkerhedspolitiske ekspert Husain Haqqani fra tænketanken Hudson Institute, kort tid efter at Taliban havde indtaget hovedstaden Kabul og sat sig på magten i Afghanistan.

Ifølge Haqqani fortalte Khalilzad præsident Trump og dennes efterfølger, Joe Biden, at han kunne få en fredsaftale i stand. Men der var reelt tale om overgivelse. Både Trump og Biden har været stærkt opsatte på at få afsluttet krigen i Afghanistan.

- Han forhandlede dårligt og styrkede Taliban. Han gav udtryk for, at der ville komme en aftale om magtdeling i stand, selv om Taliban ikke havde til hensigt at dele noget overhovedet, sagde Husain Haqqani i august til AFP.

Selv forsikrede Khalilzad flere gange, at "Taliban er klar til at drøfte et kompromis". I april sagde den erfarne diplomat, at "frygten for en hurtig Taliban-overtagelse af Kabul er uretmæssigt pessimistisk".

Udenrigsminister Antony Blinken har udpeget Tom West, der er USA's viceudsending til Afghanistan, til at overtage Khalilzads post.