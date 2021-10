USA's justitsministerium renser betjent for skud mod sort mand

USA's justitsministerium afviser at retsforfølge en hvid betjent, der skød den sorte amerikaner Jacob Blake flere gange i ryggen i august sidste år.

Jacob Blake blev skudt og såret foran sine tre sønner i byen Kenosha i delstaten Wisconsin 23. august 2020.

Det skete under en anholdelse grundet en sag vold i hjemmet. Skuddene lammede Blake fra taljen og ned.

Justitsministeriet melder i en erklæring fredag, at det ikke vil anklage betjenten fra Kenoshas politi, fordi det ikke har tilstrækkeligt med beviser for, at betjenten brugte overdreven magt.

- Efter en grundig gennemgang har en gruppe erfarne føderale anklagere besluttet, at der ikke findes tilstrækkeligt med beviser for, at en betjent fra Kenoshas politi forsætligt overtrådte de strafferetlige borgerrettighedslove, lyder det i en erklæring fra justitsministeriet.

Skudepisoden udløste optøjer i Kenosha, der kulminerede 25. august, da en 17-årig dreng åbnede ild mod demonstranter med et halvautomatisk våben. Han dræbte to og sårede yderligere en person.

Politiskuddene mod Blake vakte også vrede i sportsverdenen i USA, hvor flere NBA-kampe blev udskudt i protest.

I januar afviste myndighederne i Wisconsin på samme måde som justitsministeriet at retsforfølge politiet i Kenosha.

Her gav myndighederne den begrundelse, at Jacob Blake var bevæbnet med en kniv under anholdelsen.