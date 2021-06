USA's justitsminister stævner Georgia for valglov mod sorte

USA's justitsminister, Merrick Garland, vil fredag stævne delstaten Georgia, som med en ny valglov begrænser muligheden for at stemme. Han påpeger, at loven især vil ramme sorte.

Det republikanske flertal i Georgias kongres vedtog tidligere i år den kontroversielle valglov. Den byggede på tidligere præsident Donald Trumps usande påstand om, at han tabte præsidentvalget i november, fordi der var omfattende valgsvindel i Georgia og det øvrige USA.

- Denne stævning er det første af mange skridt, som vi tager for at sikre, at alle vælgere med stemmeret kan afgive deres stemme, siger Garland på et pressemøde.

- Retten for alle borgere med stemmeret til at stemme er en central søjle i vores demokrati. Vi gransker nye love, som forsøger at begrænse vælgernes adgang, og hvis vi ser brud på de føderale love, så vil vi handle, påpeger han.

Justitsministeren lader klart forstå, at den nye lov i Georgia har til formål at begrænse sortes muligheder for at stemme.

Loven forbyder således, at der kan uddeles vand til vælgere, der står lang tid i kø ved valgstederne, og der bliver langt færre valgsteder. Kravet til identifikation skærpes ved afgivelser af brevstemmer.

Garland har fredag samtidig givet mandat til anklagere om at efterforske sager, hvor valgtilforordnede var udsat for trusler i dagene omkring præsidentvalget i november.

Det var trusler, der i de fleste tilfælde tilskrives Trump-tilhængere.