USA's justitsminister: Ingen tegn på udbredt valgsvindel

Udtalelsen kommer trods præsident Donald Trumps gentagne beskyldninger om, at hans "valgsejr er blevet stjålet".

Den amerikanske justitsminister, William Barr, siger tirsdag til nyhedsbureauet AP, at justitsministeriet ikke har fundet beviser på udbredt valgsvindel, som kunne ændre præsidentvalgets udfald.

Barr siger i et interview med AP, at amerikanske advokater og FBI-agenter har fulgt op på specifikke klager og beskyldninger eller informationer.

- Men de har ikke fundet beviser på nogen svindel , som ville have ført til et andet valgresultat.

- Frem til i dag har vi ikke set svindel i en målestok, som kunne have ført til et andet resultat, fastslår Trumps justitsminister.

Trumps kampagneteam under ledelse af hans advokat, Rudy Giuliani, har fremsat påstande om en udbredt sammensværgelse hos demokraterne, som skulle have kasseret millioner af stemmer, som uden grund skulle være blevet kendt ugyldige.

En lang række sagsanlæg er blevet fremsat, men de er blevet afvist - også af republikanske dommere.

En føderal dommer afviste for godt en uge siden et søgsmål fra USA's præsident i delstaten Pennsylvania. Søgsmålet stilede mod at få millioner af brevstemmer tilsidesat i delstaten.

Dommerens afvisning var endnu et slag mod Trumps forsøg på at få omgjort resultatet af præsidentvalget, som han tabte.

Langt størstedelen af Trump-kampagnens søgsmål er blevet afvist ved domstole.

I kølvandet på afvisningen opfordrede den republikanske senator i delstaten, Pat Toomey, præsidenten til at erkende sit valgnederlag på landsplan.

Senatoren sagde, at Trump nu har "udtømt alle plausible juridiske muligheder" for at få valget omstødt.