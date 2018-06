USA's højesteret støtter bagers nej til homobryllupskage

Bageren, som er kristen, nægtede i 2012 at kreere en kage, da han fik oplyst, at den skulle spises ved parrets bryllupsfest. Sagen blev afgjort mandag med dommerstemmerne syv mod to.

Højesteret i USA støtter en bager i delstaten Colorado, som af religiøse årsager nægtede at bage en bryllupskage til et homoseksuelt par.

Dommen går dog ikke så vidt, at den i fremtiden vil kunne danne grundlag for, at folk kan kræve undtagelse for Colorados love, der forbyder diskriminering på baggrund af religiøs tro.

Det er i delstaten forbudt at diskriminere på grund af race, køn, civilstand eller seksuel orientering.

I dommen sluttes det, at bager Jack Phillips' religiøse rettigheder blev krænket i henhold til den amerikanske forfatnings første tillæg.

Dommen tager ikke stilling til flere elementer i afgørelserne fra de lavere retsinstanser. Her blev det blandt andet vurderet, om bagning af en kage kan betragtes som kunst, der er beskyttet af ytringsfriheden.

Det hele begyndte, da Dave Mullins og Charlie Craig en sommerdag i 2012 gik ind hos bager Phillips i Denver og bestilte en bryllupskage.

- Vi satte os ned sammen med ejeren af bageriet. Han spurgte med det samme, hvad kagen skulle bruges til. Da vi forklarede ham det, sagde han, at han ikke ville lave en kage til et homoægteskab, har Mullins fortalt.

Derefter blev der helt stille.

- Vi følte os krænkede og ydmygede.

Jack Phillips har fortalt, at han høfligt afviste parret på grund af sin kristne tro.

Sagen kunne være gået i sig selv for fem år siden. Men da parret fortalte om episoden på Facebook, blev historien delt vidt og bredt.

Samtidig fandt det unge par ud af, at loven i Colorado forbyder forretninger at diskriminere deres kunder.

De to mænd lagde sag an og fik medhold ved både første og anden instans. Derefter blev den bragt for højesteret.

Det har gjort sagen til et nationalt anliggende, og i september gav den amerikanske regering med præsident Donald Trump i spidsen støtte til bageren.

Det samme har repræsentanter for omkring 20 af de 50 amerikanske delstater, en række kongresmedlemmer og kristne lobbygrupper gjort.

Højesteret i USA gav i 2015 grønt lys til ægteskab mellem homoseksuelle.