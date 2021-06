USA's højesteret fastholder Obamas sundhedsreform

Med dommerstemmerne syv mod to forkastede højesteret klager fra en række republikansk ledede delstater, der gjorde endnu et forsøg på at få ophævet den omstridte reform. Den giver millioner af uforsikrede amerikanere mulighed for at få sygesikring.

Den amerikanske højesteret har torsdag afvist et forsøg på at få ophævet sundhedsreformen Obamacare.

Det var indsigelser fra Texas og 17 andre delstater, der blev forkastet af højesteretsdommerne.

Præsident Joe Biden har lovet at udvikle og udvide sundhedsreformen, som blev indført i 2010, da han var Barack Obamas vicepræsident.

Ved afstemningen stemte fire af de konservative dommere sammen med deres liberale kolleger.

Det Hvide Hus sagde tidligere i denne måned, at over 31 millioner amerikanere får deres sygesikring gennem Obamacare, som republikanere i Kongressen igen og igen har forsøgt at få ophævet ved domstolene.

- Takket være en utrættelig lobbyindsats fra amerikanere over hele landet og takket være Demokraterne i Kongressen er Obamacare reddet, hedder det i en kommentar fra Nancy Pelosi, Demokraternes flertalsleder i Repræsentanternes Hus.

- Til trods for desperate højrefløjsangreb, som ville fjerne sygesikring fra millioner af amerikanere, er denne sundhedsreform kommet for at blive, tilføjer den demokratiske senator Elizabeth Warren fra Massachusetts.

- Lad os nu skynde os at gøre reformen endnu bedre, så alle amerikanere kan få den sygesikring, som de har brug for.

Tidligere præsident Donald Trump havde lovet at få elimineret reformen, som har navnet Affordable Care Act (ACA). Men det mislykkedes ham, og han fik aldrig lanceret et alternativ til den.

De ni dommere i højesteret har behandlet Obamacare flere gange tidligere, hvor republikanske ledere har forsøgt at få dommerne til at erklære reformen i strid med forfatningen.