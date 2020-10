USA's højesteret afviser forlængelse af brevstemmer i svingstat

Højesteretten har afgjort, at alle brevstemmer i Wisconsin skal modtages på valgdagen for at være gyldige.

USA's højesteret har mandag afvist at tillade en forlængelse af fristen for optælling af brevstemmer i delstaten Wisconsin.

Beslutningen underkender en tidligere dom ved en distriktsdomstol, der ville have givet embedsfolk lov til at tælle og modtage brevstemmer seks dage efter præsidentvalget, hvis stemmerne var stemplet, før valgstederne lukker 3. november.

Det betyder, at alle brevstemmer nu skal være modtaget på valgdagen, hvis de skal tælles med.

Dermed har højesteretten opfyldt et ønske fra det republikanske flertal i Wisconsins lovgivende forsamling.

Omvendt er beslutningen et stort tilbageslag for Demokraterne, der ønskede at forlænge fristen for brevstemmer.

Beslutningen blev stemt igennem af det konservative flertal i USA's højesteret. De tre liberale dommere erklærede sig uenige.

Den liberale højesteretsdommer Elena Kagan skriver i en erklæring, at afgørelsen vil "berøve en masse ansvarlige vælgere deres rettigheder midt under en farlig pandemi".

Svingstaten Wisconsin er uhyre vigtig i forhold til præsident Donald Trumps håb om at blive genvalgt.

Ved valget i 2016 vandt han en snæver sejr i delstaten, hvilket hjalp ham med at vinde præsidentposten.

Ifølge Real Clear Politics er han i gennemsnit bagud med 5,5 procentpoint til Joe Biden i delstaten.

En svingstat er en delstat, hvor der er en reel mulighed for, at begge præsidentkandidater kan vinde, og de afgør normalt valget på grund af det amerikanske valgmandssystem.

Coronapandemien har fået et stigende antal amerikanere til at brevstemme for at undgå smittespredning på valgstederne. Det er på trods af, at Donald Trump gentagne gange har hævdet, at brevstemmer fører til valgsvindel, selv om der ikke er beviser for det.

Ifølge Pew Research Center giver tilhængere af Joe Biden i højere grad udtryk for, at de vil brevstemme, end Donald Trumps støtter gør.