USA's forsvarsminister: Kina og Rusland er farlige for USA

Mattis kalder Kina og Rusland for "revisionistiske" stormagter, som forsøger at præge verden i overensstemmelse med deres autoritære modeller.

Han siger også, at USA står over for tiltagende trusler fra de to store lande, og at det amerikanske militær er "eroderet" på alle områder.

- Vort militær er stadig stærkt, men vores konkurrencestyrke er eroderet på ethvert område inden for krigsførelse, siger den amerikanske forsvarsminister.

Præsident Donald Trump og hans regering er bekymret for, at det amerikanske militær lider under en lang række besparelser og budgetlofter i de seneste år.

På ønskelisten for de kommende år er, at militæret udvides, at dets beredskab forbedres, og at samarbejdet med allierede blive bedre- alt imens amerikanerne opererer i Europa, i Mellemøsten og i Asien.

- Denne strategi viser, at det er min hensigt at få gennemført hårdt tiltrængte forandringer i et betydeligt omfang, fastslår Mattis i introduktionen af den nye strategi.

- Vi må anvende kreative tiltag, investere mere og være disciplinerede i opbygningen af en militær styrke for vor tid. En styrke, som forsvarer, som konkurrerer, afskrækker og vinder i denne stadig mere og mere komplekse sikkerhedssituation.

Den nye forsvarsstrategi bygger videre på Trumps nationale sikkerhedsstrategi, som han lancerede for en måned siden.