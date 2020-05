USA's førende virusekspert frygter forhastet genåbning

Anthony Fauci, der er direktør for Det Nationale Institut for Allergi og Infektionssygdomme, advarede Senatet om, at det kan få "virkeligt alvorlige følger" som nye udbrud af coronavirus, hvis de indførte restriktioner lempes for hurtigt.

Den amerikanske regerings ledende ekspert i virusepidemier advarede tirsdag Kongressen mod at genåbne USA for hurtigt.

På et tidspunkt, hvor landet kæmper hårdt for at komme fri af pandemien, og hvor der mange steder hersker dyb splittelse i spørgsmålet om, hvor hurtigt samfundet skal genåbnes, havde Fauci sin første optræden i Kongressen.

Han manede til stor forsigtighed og var dermed ude af trit med den retorik, som amerikanerne hører fra Det Hvide Hus, hvor præsident Donald Trump presser på for at få gang i den stærkt svækkede økonomi.

Op mod 1,4 millioner amerikanere har fået konstateret coronavirussmitte, og myndighederne har indtil nu registreret over 82.000 coronarelaterede dødsfald.

- De fleste af os har en følelse af, at antallet formentligt er højere end det angivne, sagde Fauci til senatorerne på et videomøde.

- Coronavirussmittede kan være døde hjemme, uden at det er registeret som coronarelaterede dødsfald, sagde han ved høringen, hvor han advarede delstaterne mod at trodse de nationale sundhedsmyndigheders råd om ikke at åbne op, før smittespredningen er under kontrol.

Republikaneren Rand Paul, som var den første senator, der blev testet positiv for coronavirus, udtrykte respekt for Fauci, men fastholdt meget bestemt, at skolerne bør genåbnes.

Flere delstater er dog ifølge The New York Times i færd med at genåbne uden at imødekomme de krav.

- Vi genåbner ikke på baggrund af videnskab, siger Thomas R. Frieden, der er tidligere leder for Det Nationale Institut for Allergi og Infektionssygdomme i USA, til The New York Times.

- Vi genåbner på baggrund af politik, ideologi og pres fra offentligheden. Jeg tror, at det ender dårligt, siger han.