Den amerikanske finansminister, Janet Yellen, der er tidligere chef for USA's centralbank, advarer om, at politikerne i Kongressen skal til at finde en løsning på, hvordan den føderale stat skal betale sine regninger, hvis ikke det skal få alvorlige konsekvenser for den amerikanske økonomi. (Arkivfoto)

USA's finansminister frygter recession uden højere gældsloft

De amerikanske politikere slås på ny om, hvorvidt landets gældsloft skal hæves. Tirsdag retter den amerikanske finansminister, Janet Yellen, en appel til medlemmerne af begge kamre i Kongressen om at finde en løsning, der hæver gældsloftet.

Hvis ikke vil konsekvenserne være enorme, mener hun, og inkluderer, at landet kan blive kastet ud i en recession.

Det siger hun ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

En recession er et udtryk for, at den økonomiske aktivitet i et land falder over mere end et kvartal. Det vil oftest medføre øget arbejdsløshed.

Gældsloftet i USA er et loft, som lovgiverne i Kongressen har vedtaget, over, hvor mange penge USA må låne til at betale sin gæld.

I USA har den føderale stat det meste af dette årtusind haft løbende underskud - altså hevet færre penge ind gennem eksempelvis skatter, end den har brugt på ting som lønninger, ydelser og byggeprojekter.

Det er takket være de finanslove, som er blevet vedtaget i Kongressen. De har medført, at den føderale stat har måttet låne for at betale de bevillinger, som Kongressen har udstedt.

Derfor når den føderale stat nogle gange til det loft over, hvor mange penge den må låne til at betale sin gæld, som Kongressen også har vedtaget.

Hvis ikke det loft øges, kan den føderale stat ikke betale alle sine bevillinger, men må i stedet skære i lønninger, ydelser og andre regninger - potentielt set oplyse kreditorer om, at den ikke kan betale sin gæld.

Det kan få betydning for, hvor dyrt kreditorer vil tage sig betalt for i fremtiden at låne til den amerikanske stat, da det i så fald vil indeholde en risiko for, at man ikke får sine penge tilbage.

I 2019 besluttede Kongressen ifølge Wall Street Journal at suspendere gældsloftet indtil 31. juli 2021.

Siden da har det amerikanske finansministerium på forskellig vis forsøgt at holde på pengene, forklarer avisen. Men finansminister Janet Yellen har advaret om, ministeriet allerede i oktober kan løbe tør for løsninger.

Da Kongressen har to kamre - Repræsentanternes Hus og Senatet - skal en løsning vedtages begge steder.