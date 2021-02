USA's finansminister: Vacciner er bedste hjælp til global økonomi

Verdens rigeste lande bliver nødt til at arbejde sammen om dels at holde økonomien oppe under coronakrisen, og dels at hjælpe fattige lande med at få coronavacciner.

- Ingen nation kan alene erklære sejr over disse kriser, skriver hun i et brev til G20-landenes finansministre, der holder virtuelt møde torsdag.

- Denne tid kræver handling og multilateralisme, tilføjer Yellen.

Den første opgave er at få stoppet coronavirusset med vacciner, lyder det fra den amerikanske finansminister.

Flere udviklingslande har kritiseret de rigere lande for at hamstre vacciner, så der ikke er nogen til de fattigere lande. En lignende kritik er kommet fra blandt andet Den Internationale Valutafond (IMF).

Janet Yellen advarer om, at en ulige fordeling af vacciner kan føre til yderligere tab af liv og forsinke en genopretning af økonomien.

Hun beder de øvrige lande i G20-samarbejdet om at "øge deres støtte til de høje, uindfriede behov" i globale vaccinesamarbejder som Covax.

- Et hurtigt og ægte globalt vaccinationsprogram er den stærkeste stimulus, vi kan give den globale økonomi, skriver Yellen.

Hun advarer samtidig om, at det vil være en fejl, hvis regeringer rundt om i verden stopper de hjælpepakker, de har brugt for at holde økonomierne oven vande. I stedet er tiden nu inden til at "satse stort", siger Yellen.

I USA er Kongressen ved at drøfte en stor hjælpepakke på 1900 milliarder dollar, som præsident Joe Biden har foreslået.

- Vi må fortsat yde økonomisk hjælp til vores borgere og bygge en bro til afslutningen af pandemien, skriver Yellen.

- Hvis der nogensinde har været en tid til at satse stort, er det nu.

Hun bakker også op om et forslag om at hjælpe lavindkomstlande økonomisk. Det vil "fremme deres meget tiltrængte bestræbelser inden for sundhed og økonomisk genopretning", skriver Yellen.