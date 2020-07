USA's daglige antal af nye coronatilfælde når usete højder

I alt er 65.551 nye tilfælde blevet bekræftet. Opgørelsen omfatter tidsrummet fra 02.30 natten til torsdag til 02.30 natten til fredag dansk tid.

Det hidtil højeste antal af nye smittetilfælde i løbet af 24 timer lød på godt og vel 60.200 og blev registreret tirsdag.

Det nye coronavirus, som der ikke findes en vaccine mod, har ramt USA hårdere end noget andet land med over 3,1 million smittetilfælde og 133.209 dødsfald.

Fra klokken 02.30 dansk tid natten til torsdag og 24 timer frem har der været yderligere 1000 coronarelaterede dødsfald.

Flere delstater har genindført restriktioner for at forhindre virusset i at sprede sig. Deriblandt de tre mest befolkningsrige, Californien, Texas og Florida, hvor antallet af smittede er stigende.

Sundhedseksperter er bekymrede for, at kurven over antallet af døde snart begynder at følge efter.

- Vi befinder os i en meget vanskelig og udfordrende periode lige nu, sagde den amerikanske regerings øverste sundhedsrådgiver, Anthony Fauci, på en telekonference torsdag.

Ifølge Fauci har mange delstater været for hurtige til at udfase nedlukninger og genåbnet uden at have belæg for det i form af faldende smittetal.

- Jeg vil tro, at vi er nødt til at få staterne til at sætte deres genåbning på pause, men jeg tror ikke, at vi er nødt til at vende tilbage til en nedlukning, siger Fauci.

USA's præsident, Donald Trump, har nedtonet de rekordhøje smittetal. Torsdag gentager Trump i et tweet, at de høje smittetal skyldes, at der i USA bliver testet langt flere personer, end tilfældet er i andre lande.

- Vi har testet 40 millioner. Hvis vi i stedet testede 20 millioner, ville antallet af tilfælde være det halve, skriver Trump.