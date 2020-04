USA's centralbankchef ser fortsat nedgang og høj ledighed

Det siger chefen for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, onsdag.

Den skade, coronakrisen har gjort på USA's økonomi, kommer til at kunne mærkes noget tid endnu, ligesom arbejdsløsheden fortsat ventes at være høj i de kommende måneder.

Krisen "udgør betydelige risici for de økonomiske udsigter på mellemlang sigt".

Andet kvartal ventes at byde på en "hidtil uset" nedgang og gør det nødvendigt med flere tiltag for at undgå det værste, siger han.

Amerikanerne er ikke ude og bruge penge, og mange virksomheder går en højst usikker fremtid i møde. Den økonomiske aktivitet vil formentlig falde i en fart, der er "værre end vi hidtil har set", siger Powell.

Centralbanken besluttede onsdag aften dansk tid at holde renten uændret tæt ved nul procent.

Powell siger, at banken vil bruge "hele værktøjskassen" i "så lang tid, det er nødvendigt", skriver nyhedsbureauet dpa.

Han opfordrer også Kongressen til at hjælpe til med at undgå konkurser.

- Det er vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå langvarig skade og komme tilbage til, hvor vi var, siger han.

USA's økonomi skrumpede i første kvartal af 2020 med 4,8 procent på grund af udbruddet af coronavirus. Det viser tal fra det amerikanske statistikbureau.

For at hjælpe økonomien igennem coronakrisen har den amerikanske regering lanceret fire hjælpepakker til en samlet værdi på næsten 3300 milliarder dollar.

Centralbanken reagerede hurtigt, da coronakrisen brød ud, og satte i starten af marts renten ned over to omgange med samlet 1,5 procentpoint.

- Den lempelige pengepolitik og de store hjælpepakker kan afbøde krisen, men ikke afværge den, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri.

- Amerikansk økonomi skrumpede i første kvartal, og den økonomiske nedtur bliver endnu større i andet kvartal. Over de seneste fem uger er mere end 26 millioner amerikanere blevet ledige, minder han om.

Jerome Powell understreger, at det vil tage "en del tid at komme tilbage i nærheden af noget, der minder om fuld beskæftigelse", skriver nyhedsbureauet AFP.