USA's ambassadør vender tilbage til Rusland i denne uge

Han ankom søndag til USA efter tre måneders fravær.

Antonov blev hjemkaldt i marts til konsultationer om det forværrede forhold mellem Rusland og USA. Det er kølnet betragteligt, efter at Joe Biden blev USA's præsident i januar.

Han har beskyldt Rusland for at have blandet sig i amerikanske valg og for at stå bag en række alvorlige hackerangreb.

Efter at Biden tidligere på året kaldte sin russiske kollega, Vladimir Putin, en "morder", tog Rusland det usædvanlige skridt at hjemkalde sin ambassadør.

Samtidig meddelte den russiske regering USA's ambassadør i Moskva, John Sullivan, at han burde rejse hjem til Washington D.C.

Det gjorde han i april, hvor de to lande udviste hinandens diplomater og indførte sanktioner mod hinanden.

På et topmøde i sidste uge mellem Biden og Putin blev det aftalt, at deres respektive ambassadører skulle tilbage på deres ambassader.

Den amerikanske ambassades talsmand citerede i et tweet lørdag Sullivan for at sige, at han glæder sig til at komme tilbage til arbejdet i Moskva.