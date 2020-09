USA's ældste højesteretsdommer er død af kræft

Store dele af USA har længe holdt øje med den 87-årige højesteretsdommers helbred.

Hun var en del af et liberalt mindretal ved domstolen, der består af ni dommere. Hendes dødsfald betyder, at præsident Donald Trump muligvis får en chance for at udpege endnu en kandidat til domstolen.

Han har allerede udpeget to konservative dommere til Højesteret i sin embedsperiode. Det drejer sig om Brett Kavanaugh og Neil Gorsuch.

Sker det, kan Donald Trump sende USA's højesteret i en mere konservativ retning i mange år fremover, da højesteretsdommere bliver udnævnt for livet.