USA's Højesteret er splittet i sjælden sag om våbenlov

Sagen har været imødeset, da den potentielt kan bane vej for en markant udvidelse af rettighederne til at bære våben i USA.

Det sker kun sjældent, at USA's Højesteret tager stilling til landets våbenlov. Den seneste større sag var i 2010.

Tilhængere af en udvidet våbenlov - herunder den magtfulde våbenlobby National Rifle Association (NRA) - håber, at den nuværende sammensætning af dommerne i Højesteret kan føre til mere lempelige våbenregler.

Fem ud af de ni højesteretsdommere er konservative.

Blandt dem er Samuel Alito og Neil Gorsuch, der begge mandag talte for, at Højesteret bør finde frem til en afgørelse.

Resten af de konservative dommere indikerede dog ikke tydeligt, hvorvidt de synes, at sagen bør afvises, eller at de skal finde frem til en afgørelse.

Sagen tager udgangspunkt i en mindre sag fra New York. Her var det tidligere forbudt for våbenejere at tage deres våben med ud for bygrænsen.

Tre lokale våbenejere og våbenlobbyen NRA valgte at rejse en sag, fordi de hævdede, at det var i strid med den anden tillægsparagraf - Second Amendment - i den amerikanske grundlov.

Reglerne i New York er siden blevet ændret, men alligevel har USA's Højesteret hidtil valgt at tage sagen videre.

De liberale højesteretsdommere mener dog, at regelændringerne i New York har gjort det meningsløst at diskutere emnet.

Uden for USA's Højesteret i Washington var demonstranter mandag mødt op.

De holdt skilte op i luften med slagord som "Hvorfor er det billigere at købe våben end at få en universitetsuddannelse?", "Våbenregler redder liv" og "Second Amendment blev skrevet, før angrebsvåben blev opfundet".

- Jeg har en 11-årig datter. Jeg behøvede aldrig at bekymre mig om våben i min skole, dengang jeg var ung, siger Christina Young, en mor fra Maryland.