USA vil være ude af Afghanistan senest 11. september

- Det er på tide at slutte USA's længste krig. Det er på tide, at amerikanske soldater vender hjem, siger præsidenten onsdag aften dansk tid.

Det siger den amerikanske præsident, Joe Biden, på et pressemøde.

USA gik ind i Afghanistan i 2001 efter en stribe angreb på amerikansk grund.

Blandt andet blev to fly kapret og fløjet ind i de to højhuse ved World Trade Center på Manhattan i New York. Den militante organisation al-Qaeda, som blev stiftet af afghanske Osama bin Laden, stod bag.

Bidens varslede tilbagetrækning betyder, at de amerikanske styrker efter planen vil forlade Afghanistan inden 20-årsdagen for angrebene.