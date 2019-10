USA vil tillade visse firmaer at handle med bandlyste Huawei

Ifølge avisen The New York Times vil de amerikanske myndigheder snart tillade visse virksomheder at levere produkter til Huawei.

Siden maj i år har det været forbudt for amerikanske selskaber at indgå forretninger med det kinesiske Huawei, men nu åbner der sig alligevel en sprække.

USA placerede det kinesiske firma, der er verdens største producent af teleudstyr, på en sortliste i maj.

Det faldt sammen med, at handelsforhandlinger mellem USA og Kina var brudt sammen. Forhandlingerne bliver for øvrigt genoptaget torsdag i Washington D.C.

Beslutningen blev begrundet med, at Huawei er i stand til at udspionere sine kunder. Huawei har afvist påstanden og påpeget, at der aldrig er fremlagt beviser for den.

Sortlistningen blokerede Huaweis mulighed for at købe dele og komponenter fra amerikanske selskaber uden den amerikanske regerings godkendelse.

Det amerikanske handelsministerium har modtaget over 130 ansøgninger fra firmaer, som ønsker at få tilladelse til at levere dele til Huawei, skrev nyhedsbureauet Reuters i august.

Licenser vil kun blive givet til selskaber, der eksporterer "ikke-følsomme" dele til Huawei.

I sidste uge gav USA's regering grønt lys til handelsministeriet om at begynde at udstede licenser til nogle få selskaber.

Udover USA har flere vestlige lande udelukket Huawei fra at byde på kontrakter om opbygning af nye telenetværk eller nedskaleret samarbejdet med virksomheden af frygt for spionage.

Herhjemme tildelte TDC tidligere i år det svenske Ericsson en kontrakt for at opbygge et 5G-netværk. Det skete på bekostning af Huawei, som ellers havde stået for opbygningen af TDC's 4G-netværk.

Reuters har forgæves forsøgt at indhente en kommentar fra Huawei.

USA og Kina har i 15 måneder været involveret i en handelsstrid, hvor de på skift har indført told eller sat eksisterende toldsatser op på import fra modparten.