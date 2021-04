USA vil stoppe globalt ræs mod bunden for selskabsskatter

USA vil arbejde sammen med G20 - de største økonomier i verden - om at sætte en global bundgrænse for selskabsskatter.

Det skal stoppe et 30 år langs ræs mod bunden for selskabsskatter og landes skatteprovenu, lyder hendes appel.

Forslaget kommer kun få dage efter, at præsident Joe Biden har meddelt, at han vil sætte selskabsskatten op i USA. Det skal være med til at finansiere en meget stor infrastrukturplan til 2000 milliarder dollar (12.600 milliarder kroner).

- Sammen kan vi bruge en global minimumsskat til at sikre, at den globale økonomi har det godt baseret på en mere ens spillebane i forhold til beskatningen af de multinationale selskaber, siger Yellen.

Hun påpeger, at den forbundne globale økonomi har "ledt til et 30 år langt ræs mod bunden, når det gælder niveauet for selskabsskatter".

Tidligere præsident Donald Trump sænkede den amerikanske selskabsskat fra 35 procent til 21 procent. Biden foreslår, at den sættes op igen til 28 procent.

Tidligere statsminister Helle Thorning Schmidts (S) regering nedsatte i 2013 den danske selskabsskat fra 25 procent til 22 procent. Hun sagde dengang, at hun var klar til at sænke den yderligere, hvis andre lande gik den vej.

Den danske selskabsskat ligger omkring det gennemsnitlige niveau i EU. Men for Europa er der stor spredning. Irland opretholder således en selskabsskat på 12,5 procent, hvilket har mødt kritik fra andre EU-lande.

Yellen siger i sin tale, at for at sikre, at virksomheder og økonomier kan forblive konkurrencedygtige, så må regeringer sikre, at de"har stabile skattesystemer, der sikrer tilstrækkelige indtægter til at investere i vigtige offentlige goder og nok til at modgå kriser".

Man må sikre, at alle borgere på fair vis er med til at betale regningen, mener hun.