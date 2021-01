USA vil sætte Yemes Houthi-bevægelse på terrorliste

Houthi-bevægelsen har været Yemen-regeringens modstander i en seks år lang borgerkrig.

Diplomater frygter, at beslutningen kan påvirke snakke om fred i Yemen negativt.

Ligeledes er der bekymring for, at det kan komplicere indsatsen for at bekæmpe den humanitære krise i landet. Krisen betegnes som verdens største.

Houthi-bevægelsen har rødder i Iran. Beslutningen om at sætte den på terrorlisten skal derfor også ses i lyset af, at præsident Donald Trumps administration de seneste uger har øget sanktioner mod Iran.