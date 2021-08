USA vil presse Taliban til at indstille militær offensiv

- Ambassadør Khalilzad vil være i Doha for at hjælpe med at formulere en fælles international reaktion på den hurtigt forværrede situation i Afghanistan, oplyser ministeriet.

Det tilføjes, at krigen i landet kun kan afsluttes ved at forhandle sig frem til en fredsaftale. Det vil sige, at Taliban skal acceptere en eventuel aftale.

Der er afsat tre dage til samtalerne i Doha, hvor repræsentanter for lande i regionen og for Ruslands og Kinas regeringer samt internationale organisationer vil presse på for at "mindske volden" og for at få en våbenhvile på plads.

Igennem flere måneder har Taliban og Afghanistans regering med flere afbrydelser haft møder i Qatars hovedstad. Der er dog tilsyneladende kommet ganske få konkrete resultater ud af det.

Den årelange konflikt i Afghanistan er taget til i styrke siden maj, da USA og dets allierede begyndte at trække deres soldater hjem fra landet.

Siden har Taliban været på fremrykning i Afghanistan.

- Det øgede tempo i Talibans militære engagement, som har ført til tab af civile liv som følge af væbnet kamp mellem parterne, og påståede menneskerettighedsovergreb er dybt bekymrende, hedder det i erklæringen.

Mandag indtog krigere fra Taliban dele af byen Aybak, der er hovedstad i provinsen Samangan i den nordlige del af landet.

Det er den sjette provinshovedstad, der er på vej til at falde til Taliban, som også har erobret flere grænsebyer.

Talibans mål er at indføre et islamistisk styre i Afghanistan.