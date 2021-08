USA vil muligvis stille vaccinekrav til udenlandske besøgende

Som led i en eventuel ophævelse af indrejserestriktioner til USA planlægger præsident Joe Bidens administration at stille krav om, at alle udenlandske indrejsende skal være færdigvaccinerede mod covid-19.

Den amerikanske regering ønsker at genåbne for besøgende fra andre lande, fordi det både vil være gavnligt for flyselskaber og turistbranchen.

Men på grund af en genopblussen af smittetilfælde i USA er der ikke umiddelbart udsigt til, at forbuddet mod indrejse bliver fjernet, tilføjer personen.

I juli antydede Joe Biden ellers, at der muligvis snart kunne blive fastsat en dato for at fjerne de restriktioner, som har gjort det umuligt for borgere fra store dele af verden at rejse til USA det seneste år.

Men i slutningen af juli meddelte Det Hvide Hus så, at restriktionerne fastholdes.

Det skyldes udbredelsen af den ekstra smitsomme Delta-variant, der spreder sig hurtigt i USA og resten af verden.

Indrejseforbuddet blev indført i marts 2020.