USA vil lede kampagne for rettigheder i Afghanistan

- Præsident Biden er parat til at føre an over for det internationale samfund på dette område. Han er lidenskabeligt optaget af spørgsmål vedrørende menneskerettigheder, og vi vil have stor fokus på dem i den kommende tid, siger Sullivan til mediet Today.

Han tilføjer, at der dog ikke var grundlag for at lade USA fortsætte en krig i Afghanistan i et tredje årti.

Udmeldingen fra Sullivan kommer samtidig med, at Storbritannien frygter, at Taliban vender tilbage, og at der igen vil opstå et magttomrum i Afghanistan, som vil give al-Qaeda og Islamisk Stat muligheder for at vende tilbage - kun 20 år efter angrebene i New York og Washington den 11. september 2001.

- Talibans magtovertagelse i Afghanistan er "en fiasko for det internationale samfund", sagde Storbritanniens forsvarsminister, Ben Wallace, mandag. Han kalder Vestens intervention i landet for "halvfærdigt arbejde".

- Vi ved alle sammen, at Afghanistan ikke er afsluttet. Det er et uafsluttet problem for verden, og verden må hjælpe med at løse det, siger Wallace til BBC.

Ben Wallace er tidligere officer i den britiske hær. Han sagde i sidste uge, at præsident Joe Bidens forgænger, Donald Trump, havde indgået "en elendig aftale", som har betydet, at det militante islamistiske Taliban nu igen er ved magten.

Biden har gentagene gange forsikret, at USA er tilbage efter Trumps præsidentskab.