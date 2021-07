USA vil ikke kalde Bezos og Branson for astronauter

USA's føderale luftfartsadministration (FAA) har strammet definitionen for, hvornår man kan kalde sig for astronaut.

Det skriver BBC.

Ifølge de nye regler skal astronauter være en del af en flybesætning og bidrage til rumfartssikkerheden.

Ændringen ses som en spand koldt vand i hovedet på milliardærerne Jeff Bezos og Richard Branson, som begge var på deres første tur i rummet tidligere i juli.

Den nye definition betyder nemlig, at milliardærerne formentlig ikke anses som astronauter af den amerikanske regering.

Det er første gang, at FAA ændrer definitionen, siden at FAA-programmet for kommercielle astronauter blev oprettet i 2004.

Opdateringen blev ifølge BBC annonceret tirsdag. Det var samme dag, som Amazon-stifter Jeff Bezos fløj til kanten af rummet med sit eget rumselskab, Blue Origin.

For at kvalificere sig som kommerciel astronaut skal rumrejsende nå over 80 kilometer over Jordens overflade, hvilket både Bezos og Branson gjorde.

Den 70-årige Branson tog turen til kanten af verdensrummet og tilbage igen den 11. juli.

Tesla-stifteren Elon Musk har også planer om at flyve til rummet med sit selskab SpaceX. Hvornår er dog uvist.

Dog er astronauthåbet ikke helt slukket med de nye krav fra FAA. Ifølge BBC kan man også blive anerkendt som astronaut, hvis man modtager FAA's ærespris som en fortjeneste.

De første til at få tildelt FAA's ærespris var astronauterne Alan Shepard og Virgil Grissom for deres deltagelse i Mercury Seven-programmet.