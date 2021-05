USA vil ikke genindtræde i nedrustningsaftale

Et russisk TU-214-fly overflyver Offutt Air Force base i den amerikanske stat Nebraska i april 2019 for ved selvsyn at kunne konstatere, hvad basen råder over af militært udstyr. Det skete i overensstemmelse med traktaten Open Skies. Men den synes nu at blive lagt helt i graven, efter Biden-regeringen har meddelt, at USA ikke genindtræder i aftalen. A Russian Air Force Tu-214 flies over Offutt Air Force Base, Friday, April 26, 2019, in Omaha, Neb. The flight is allowed as part of the Open Skies Treaty. China, Monday, Nov. 23, 2020, is lashing out at Washington over its withdrawal from the 'Open Skies Treaty' with Russia, saying the move undermines military trust and transparency and imperils future attempts at arms control. (Chris Machian/Omaha World-Herald via AP, File)/Omaha World-Herald via AP)

Foto: Chris Machian/Ritzau Scanpix