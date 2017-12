USA vil have missilskjold på vestkysten

Det amerikanske organ, som har ansvaret for at beskytte landet mod missilangreb, er ved at finde egnede steder på vestkysten, hvor der eventuelt kan opstilles antimissilskjold på grund af krisen omkring Nordkorea. Det siger medlemmer af Kongressen.

Et forsvar på den amerikanske vestkyst vil formentlig omfatte antiballistiske missiler fra det avancerede Thaad-system, der også er opstillet i Sydkorea.

Systemet, der står på landjorden, er designet til at nedskyde både kortrækkende, mellemdistance- og langtrækkende missiler. Det tager kun få uger at opstille det.

Den nye udvikling i Nordkorea, hvor det isolerede styre onsdag testede et ballistisk missil har skabt øget bekymring.

Missilet nåede en højde på 4475 kilometer og tilbagelagde en distance på 950 kilometer på 53 minutter. Det kan flyve 13.000 kilometer.

Det menes derfor, at Nordkorea inden for få år vil kunne blive i stand til at ramme det nordamerikanske kontinent med en atomladning. Den udvikling har øget presset på amerikanerne for at opbygge et missilforsvar.

- Departementet for missilforsvar, MDA, vil oprette ekstra forsvar på vestkysten, siger Mike Rogers, som sidder i forsvarsudvalget i repræsentanternes hus og som leder et underudvalg med ansvar for missilforsvar.

- Det er et spørgsmål om at finde det bedste sted, ligesom der skal tages miljømæssige hensyn, siger Rogers, som er republikaner fra Alabama.

Der er dog ikke budgetteret med et sådant forsvar i budgettet for 2018. Projektet kan derfor blive udskudt.

Nordkorea mangler stadig at bevise, at det behersker den avancerede missilteknologi.

I en skriftlig erklæring fra Nordkorea i weekenden heder det, at USA "beder om atomkrig", og at præsident Donald Trump er en "atomdæmon".