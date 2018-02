USA vil have en ny slags atombombe på lager

USA vil modernisere sit atomarsenal ved blandt andet at udvikle nye og mindre atombomber, der er beregnet til at blive brugt på en slagmark.

De nye tiltag kommer ifølge det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, som et modsvar på en stigende trussel fra primært Rusland.

- Dette er et svar på Ruslands udvidelse af sin kapacitet og landets strategi og doktrin, skriver forsvarsminister Jim Mattis.

- Denne udvikling - sammenkoblet med Ruslands annektering af Krim-halvøen og atomtrusler mod vores allierede - markerer Moskvas tilbagevenden til et forsøg på at blive stormagt, lyder det videre.

Strategien, der senest blev opdateret i 2010, peger også på truslen fra Nordkorea, Iran og Kina, men fokuserer altså primært på Rusland.

En del af fremtiden for USA som atommagt bliver altså mindre atombomber med en begrænset styrke, selv om de fortsat vil være ekstremt kraftige sammenlignet med konventionelle våben.

Amerikanerne vil udvikle de mindre bomber, da Trump-administrationen er bekymret for, at USA's fjender vil antage, at USA aldrig vil bruge sine nuværende atomvåben, fordi de er alt for kraftige.

- Der er stærke indikationer på, at vores nuværende strategi og kapacitet opfattes af russerne som utilstrækkelig til at afskrække dem, lyder det fra Pentagon.

I den nye strategi bliver der også opfordret til en fortsat modernisering af atomarsenalet generelt. Det vil gælde for de jordbaserede missiler, ubådsmissiler og bomber, som smides fra fly.

Beatrice Fihn, leder af Den Internationale Kampagne for Afskaffelse af Atomvåben (Ican), mener, at USA går en farlig vej.

- Dette er et fuldbyrdet forsøg på at tage atomvåbnene op af siloerne og ud på slagmarken. Denne strategi betyder, at vi går fra, at brug af atomvåben er muligt, til at det er sandsynligt, skriver hun på Twitter.