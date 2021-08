USA vil have alle ud af Kabul trods deadline

I disse dage er vestlige lande i fuld gang med at evakuere personer fra den afghanske hovedstad, Kabul, efter at Taliban har overtaget magten i landet.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, og USA's præsident, Joe Biden, blev mandag aften i en telefonsamtale enige om at arbejde sammen for at sikre, at alle, der er udset til at skulle evakueres fra Afghanistan, også bliver det.

Også selv om den første fase i evakueringen er slut. Det oplyste Johnsons kontor.

Nyhedsbureauet Reuters skrev kort efter midnat tirsdag, at Biden vil træffe en afgørelse vedrørende fristforlængelsen inden for 24 timer.

Flere af den amerikanske præsidents rådgivere er ifølge Reuters imod en forlængelse af sikkerhedsmæssige årsager.

Tirsdag morgen lød det også fra den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, at det er usandsynligt, at der bliver tale om en forlængelse af den gældende tidsfrist for evakueringer i Kabul, skrev nyhedsbureauet.

Taliban tog magten i landet 15. august. Samme dag indtog bevægelsen hovedstaden, hvilket skete, efter at den på kort tid var stormet frem i Afghanistan og havde taget kontrollen over en række provinser og byer.

USA, Storbritannien og andre vestlige lande har luftet interesse for at forlænge deadline, så det lykkes at flyve de mange ud af landet, der står på lister over folk, som skal evakueres.

- De diskuterede de igangværende bestræbelser fra Storbritannien og USA på at koordinere den hurtige og og sikre evakuering af vores statsborgere og de, som tidligere arbejdede sammen med vores regeringer, fra Kabuls lufthavn, sagde en talsmand for Boris Johnson om samtalen med Joe Biden.

Det vil dog ikke hue Taliban, hvis de vestlige lande skulle blive i Afghanistan efter 31. august.

- Hvis USA eller Storbritannien skulle ønske at få ekstra tid til at fortsætte evakueringerne, så er svaret nej, sagde Talibans talsmand, Suhail Shaheen, til britiske Sky News mandag.

Hvis operationen skulle fortsætte efter 31. august, så vil det ifølge ham svare til at "forlænge besættelsen" af Afghanistan.

USA's præsident, Joe Biden, er under pres fra dele af sin egen regering og Kongressen. De vil have alle på den amerikanske evakueringsliste ud af landet, om nødvendigt også efter 31. august.

Europæiske allierede siger, at det er umuligt at nå.

Men præsidenten skal ikke forvente, at Talibans klare afvisning ændrer sig. Det mener Jacob Kaarsbo, tidligere analysechef for Forsvarets Efterretningstjeneste, FE.

- De ser det som Vestens problem og ikke deres problem. Det må Vesten selv rode med. Jeg er ret skeptisk i forhold til deres kompromisvilje. De ser det ikke som noget, de skal gå på kompromis med, siger han.

Siden Taliban overtog magten, har kaotiske billeder floreret fra lufthavnen i Kabul, hvor tusindvis af amerikanere, europæere og deres lokalt ansatte og familier desperat forsøger at komme ud af landet.