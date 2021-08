USA vil gennemgå dokumenter om 11. september-angreb igen

Udmeldingen kommer, efter at flere pårørende til ofre for angrebet har bedt Biden om at holde sig væk fra mindehøjtideligheder på 20-årsdagen i næste måned, medmindre han frigiver flere dokumenter i sagen, som ifølge de pårørende vil vise, at saudiarabiske ledere støttede angrebene.

- Min administration er forpligtet til at sikre den maksimale grad af transparens i henhold til loven, siger Biden.

- Jeg byder justitsministeriets beslutning om at foretage et nyt gennemsyn af dokumenter, som regeringen har hævdet var fritaget for offentlig granskning, velkommen.

De pårørendes opfordring til Biden er blevet fremsat i et brev. Det er blevet underskrevet af næsten 1700 personer.

Statsanklager Audrey Strauss oplyste tidligere mandag, at også USA's forbundspoliti, FBI, vil kigge på, om det er muligt at frigive flere af de ønskede dokumenter - eller hvorfor det eventuelt ikke er det.

En advokat for flere af de pårørende ved navn James Kreindler siger, at han og hans klienter håber, at de nu endelig "vil modtage dokumenter, vi har efterspurgt i årevis".

Pårørende til ofrene for 11. september og deres advokater har i årevis beskyldt den amerikanske regering for at hemmeligholde dokumenter, der skulle beskrive, hvordan Saudi-Arabien hjalp og finansierede terroristerne.

Saudi-Arabien har tidligere sagt, at landet ikke spillede nogen rolle i terrorangrebene.

Flykaprere fløj under angrebene passagerfly ind i World Trade Center i New York City, i Pentagon lidt uden for Washington D.C, mens et fly også styrtede ned på en mark i Pennsylvania.

Angrebene tog livet af næsten 3000 mennesker.

15 af de 19 flykaprere var fra Saudi-Arabien.