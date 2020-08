USA vil genindføre Iran-sanktioner med omstridt mekanisme

USA vil kræve alle FN-sanktioner mod Iran genindført.

Det melder præsident Donald Trump onsdag lokal tid ifølge nyhedsbureauet AP.

Trump siger, at USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, torsdag vil rejse til New York City og bede FN's Sikkerhedsråd om at gøre brug af den såkaldte "snapback"-mekanisme.