USA vil evakuere tusindvis af afghanske tolke før exit

Mens Taliban vinder frem under den amerikanske tilbagetrækning, frygter mange, som har arbejdet for de udenlandske styrker, at de og deres familier vil blive mål for angreb.

Med evakueringen er håbet angiveligt, at tolkene skal kunne færdiggøre deres visumansøgninger et sikkert sted.

- De, der har hjulpet os, kommer ikke til at blive efterladt, siger USA's præsident, Joe Biden, torsdag i Det Hvide Hus.

- De er velkomne her ligesom alle andre, der har sat deres liv på spil for at hjælpe os.

Evakueringen af afghanere og familier, som vurderes at være i fare, kan i alt komme til at handle om op mod 50.000 mennesker, vurderer det republikanske kongresmedlem Mike McCaul.

9000 afghanere har søgt om visum til sig selv og deres familier, oplyser han.

- Vi taler formentlig om omkring 50.000 mennesker. Det er umuligt at få færdigbehandlet deres visum i landet så hurtigt, at det vil kunne redde deres liv, siger McCaul, der er den øverste republikaner i udenrigsudvalget i Repræsentanternes Hus.

McCaul fortæller, at det overvejes at evakuere tolkene til lande som De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain, Qatar og Kuwait.

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, har afvist at komme med meldinger om, hvor mange evakueringer der vil blive tale om.

USA's militær har gennemført mere end halvdelen af sin tilbagetrækning. Den ventes at være færdig i løbet af de næste uger. De sidste danske soldater forlod Afghanistan tirsdag i denne uge.

Mellem 600 og 700 amerikanske soldater vil angiveligt blive tilbage for at hjælpe med amerikanske diplomaters sikkerhed.

Kampene mellem afghanske styrker og Taliban er de seneste uger taget til, og den militante islamistiske bevægelse har vundet en del landområder. Pentagon anslår, at Taliban nu kontrollerer 81 ud af landets 419 distrikter.

Fredag mødes Joe Biden og Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, for at tale om samarbejdet og det amerikanske exit.