USA vil beskytte menneskerettighederne i Hongkong

Repræsentanternes Hus i USA har godkendt en resolution, der har til formål at beskytte menneskerettighederne i Hongkong. Det skete onsdag lokal tid med stemmerne 412 for og en imod.

Det sker, efter at resolutionen, der skal sikre Hongkongs suverænitet og sikkerhed, tirsdag blev enstemmigt godkendt af Senatet.

Resolutionen kommer midt i en krisetid i Hongkong, hvor voldsomme protester har skabt kaos i byen i månedsvis.

Demonstranterne er vrede over det, de ser som kinesisk indblanding i de friheder, der blev lovet Hongkong, da byen blev overdraget til Kina fra Storbritannien.

I resolutionen står der blandt andet, at USA mindst en gang om året skal kontrollere, at Hongkong har nok autonomi, til at USA vil indgå særlige handelsaftaler med lokalregeringen.

Samtidig omfatter resolutionen sanktioner mod embedsmænd, der krænker menneskerettighederne i Hongkong.

- Folket i Hongkong kan se, hvad der er ved at ske. De kan se en konstant kamp om at at fjerne autonomi og deres frihed, sagde senator Marco Rubio tirsdag efter vedtagelsen i Senatet.

Han beskylder Kina for at stå bag den vold, der lige nu hærger i Hongkong

Kina har allerede fordømt initiativet.

I en pressemeddelelse tidligere onsdag skrev Kinas udenrigsministerium, at USA skal holde op med at blande sig i Kinas anliggender med Hongkong og sørge for, at resolutionen ikke bliver skrevet under som lov.

Det er endnu uvist, hvorvidt Trump vil sige ja til resolutionen.