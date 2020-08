USA venter i spænding på Bidens mulige vicepræsident

Den demokratiske kandidat har ladet forstå, at han er tæt på at træffe sit valg, og mange venter, at han vil pege på en sort kvinde i en tid præget af store protester mod racisme og politivold.

Blandt de mest aktuelle kandidater er den 66-årige Karen Bass, skriver nyhedsbureauet AP. Hun har siddet i Repræsentanternes Hus siden 2013. Forinden var hun medlem af den folkevalgte forsamling i Californien i seks år - de to sidste som flertalsleder og ordfører.

Det var første gang, at en sort kvinde havde disse poster i delstaten.

Bass har fået megen ros for sin indsats under finanskrisen i 2008, hvor Californiens økonomi var tæt på et sammenbrud. Her forhandlede Bass blandt andre med den daværende guvernør Arnold Schwarzenegger.

Bass var i sidste måned sammen med Biden ved et indsamlingsmøde i valgkampen.

Bass omtales som mulig vicepræsidentkandidat sammen med to andre sorte kvinder, senator Kamala Harris og den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Susan Rice.

Derudover er der fokus på fem eller seks andre kvinder - deriblandt senatorerne Elizabeth Warren og Tammy Duckworth.

Ifølge medierapporter skulle Biden være klar til at offentliggøre sit valg af en vicepræsidentkandidat i begyndelsen af august, men en kilde tæt på den demokratisk kandidat siger, at interviews med de personer, som han overvejer, kan trække ud, så beslutningen først offentliggøres i næste uge.

Biden og hans vicepræsidentkandidat vil formelt acceptere at være Demokraternes nominerede ved partikonventet i dagene 17.- 20. august.

Bidens valg kan blive det mest afgørende i hele hans politiske karriere, og hans beslutning imødeses med usædvanligt stor spænding - ikke mindst på grund af Bidens høje alder.

Hvis han vinder præsidentvalget over den republikanske præsident, Donald Trump, i november, vil han være 78 år, når hans indsættes i januar - den ældste præsident i USA's historie. Måske ønsker han kun at sidde i Det Hvide Hus i en periode.