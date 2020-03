USA vedtager plan til 55 milliarder kroner mod coronavirus

Det amerikanske senat har med meget stort flertal godkendt, at der afsættes 8,3 milliarder dollar (55 milliarder kroner) til at bekæmpe coronavirus.

96 senatorer sagde ja til lovforslaget med kun en senator imod.

Onsdag gik planen glat gennem Repræsentanternes Hus med 415 stemmer mod 2.

Nogle af de mange penge skal bruges på at udvikle en vaccine mod coronavirusset.

Torsdag er der registreret 199 smittede i USA, og 11 er døde, 10 af dem i området ved Seattle i delstaten Washington.

Californien og flere andre stater har erklæret alarmtilstand i lyset af, at der hver dag kommer flere smittede til.

Præsident Donald Trump er blevet kritiseret for at have taget for let på sygdommen og den hastige udbredelse. Flere af hans tilhængere har tidligere hævdet, at coronavirus var en konspiration for at hindre, at Trump genvælges ved præsidentvalget i november.

I sidste uge udpegede Trump vicepræsident Mike Pence til at stå i spidsen for USA's indsat mod sygdommen og smitten.

Pence siger torsdag, at USA ikke råder over nok testmateriale i forhold til det behov, man venter vil opstå. Han håber, at det vil se lysere ud om nogle dage.