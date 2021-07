USA undersøger mulighed for at sikre cubanere internetadgang

USA undersøger ifølge præsident Joe Biden muligheden for at sikre Cubas befolkning fuld adgang til internettet og dermed omgå de internetbegrænsninger, som styret i Cuba har indført.

- De har afskåret adgangen til internettet. Vi overvejer, om vi har den teknologiske formåen til at genindføre denne adgang, siger Biden torsdag på et fælles pressemøde i Det Hvide Hus med Tysklands forbundskansler, Angela Merkel.

- Cuba er desværre en mislykket stat og undertrykker dets borgere, siger Biden, som har gjort fremme af demokratiske værdier til en af sine nøgleprioriteter.

Adgang til internettet i Cuba blev delvist genetableret torsdag efter at have være spærret i tre dage i forbindelse med protester rettet mod styret. Men adgangen til sociale medier som Facebook og Twitter er fortsat blokeret.

Protesterne i Cuba brød ud søndag. Demonstrationerne er ifølge det britiske BBC bemærkelsesværdige, fordi regeringens kritikere normalt straffes hårdt, hvis de udtrykker uenighed eller utilfredshed.

Blandt de 11 millioner indbyggere i Cuba er der utilfredshed med landets økonomi, mangel på fødevarer og medicin, hyppige strømudfald, stigende priser og regeringens håndtering af coronapandemien.

Cubas præsident, Miguel Díaz-Canel, har i forbindelse med protesterne opfordret sine tilhængere til at bekæmpe demonstranterne.

Miguel Díaz-Canel har ifølge det amerikanske NBC News erkendt, at hans regering bærer en del af skylden for utilfredsheden i befolkningen.

Men samtidig fastholder præsidenten, at de økonomiske problemer hovedsageligt skyldes den handelsblokade, som USA i årtier har opretholdt over for Cuba.

Joe Biden nævner ikke noget om, hvordan USA har tænkt sig at give cubanerne mulighed for at kommet på nettet igen.

Men eksperter har talt om muligheden for at opsende balloner med mobilt wifi. Den metode er blevet anvendt i forbindelse med redningsindsatser under naturkatastrofer.