USA udskyder plan om at vaccinere indsatte i Guantanamo

- Ingen indsatte i Guantanamo er blevet vaccineret. Vi sætter planen på pause, skriver John Kirby, der er talsmand for Pentagon, i et tweet.

Tidligere denne uge oplyste ministeriet, at det ville tilbyde de indsatte på den amerikanske flådebase i Cuba at blive vaccineret.

Udmeldingen udløste skarp kritik fra blandt andre republikaneren Kevin McCarthy, der er partiets mindretalsleder i Repræsentanternes Hus.

- Præsident Biden sagde til os, at han fra dag ét ville have en plan for at bekæmpe virusset. Han fortalte os bare ikke, at det ville være at give vaccinen til terrorister frem for amerikanere, skrev McCarthy i et tweet.

Et andet medlem af Repræsentanternes Hus, Elise Stefanik fra delstaten New York, fulgte op.

- Det er uundskyldeligt og uamerikansk, at præsident Biden vælger at prioritere vaccinationer for dømte terrorister i Gitmo (basen, red.) frem for sårbare amerikanske pensionister eller krigsveteraner.

Demokraten Joe Biden har lovet, at 100 millioner amerikanere vil blive vaccineret mod covid-19 i hans første 100 dage som præsident.

USA oprettede i 2002 en fangelejr på basen for personer, som USA beskylder for terroraktiviteter.

Blandt fangerne er Khalid Sheikh Mohammed, der anses som en af topfigurerne i al-Qaeda og som en af bagmændene bag angrebet mod World Trade Center i New York 11. september 2001.