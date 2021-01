USA truer med sanktioner efter masseanholdelser i Hongkong

Over 50 prodemokratiske aktivister blev onsdag anholdt i Hongkong. Her ses aktivisten Lester Shum blive ført bort af politifolk. USA overvejer ifølge den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo at indføre sanktioner mod de personer, som deltog i eller beordrede anholdelsesaktionen sat i værk.

Foto: Tyrone Siu/Reuters