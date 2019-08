USA tror på koalition i Den Persiske Golf

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, siger ifølge Reuters, at han føler sig "meget sikker" på, at USA kan bygge en maritim koalition til at beskytte skibsfarten i Den Persiske Golf.

USA forsøger at samle en koalition for at sende en flådestyrke til Den Persiske Golf, da landet mener, Iran forsøger at chikanere trafikken i området.

Golfen, og ikke mindst Hormuzstrædet, er hjemsted for stor trafik med olie fra lande som Saudi-Arabien, Irak og Kuwait.

Efter øgede spændinger mellem USA og Iran blev et iransk skib lastet med olie opbragt af britiske myndigheder i Gibraltar.

Iran mener, at skibet var i internationalt farvand og at Storbritannien brød loven ved at sætte sig på skibet.

Efterfølgende har Iran opbragt et britisk skib, som Iran mener sejlede ind i deres farvand i Den Persiske Golf.

Danmark har erklæret sig positivt indstillet over for at bidrage med skibe til en eventuel koalition.