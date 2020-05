USA trækker sig fra traktat om våbenkontrol

- Rusland har ikke overholdt traktaten, siger Trump torsdag til journalister.

- Så indtil de overholder den, trækker vi os ud.

Præsidenten tilføjer, at der er "en meget god chance for, at vi laver en ny aftale eller noget, der sætter aftalen sammen igen", skriver nyhedsbureauet Reuters.

Traktaten fastslår, hvordan de 35 medlemslande må foretage observationsflyvninger over hinandens lande.

Den amerikanske exit fra aftalen vil formelt finde sted om seks måneder, siger en højtstående kilde i Trump-administrationen ifølge Reuters.

Ruslands viceudenrigsminister Aleksander Grusjko betegner det som et slag mod den europæiske sikkerhed, at USA vil trække sig ud af traktaten.

- USA's tilbagetrækning fra denne traktat vil ikke alene være et slag mod fundamentet i europæisk sikkerhed, men mod de vigtigste sikkerhedsinteresser hos USA's allierede, siger Grusjko ifølge AFP.

Nato-ambassadørerne samles fredag for at drøfte situationen, efter at USA nu også har varslet, at det vil trække sig fra Åben Himmel-traktaten. Det siger en embedsmand i forsvarsalliancen ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

- Alle de allierede er enige om, at våbenkontrol, nedrustning og ikkespredning giver grundlæggende vigtige bidrag til alliancens sikkerhed, siger embedsmanden.

På Nato-topmødet i 2018 gentog medlemslandenes ledere deres bekymring over Ruslands "selektive implementering" af aftalen, tilføjer embedsmanden til NTB.

- Vi er især bekymret over, at Rusland har lagt restriktioner på flyvninger over enkelte områder. De allierede fortsætter nære konsultationer om traktatens fremtid, siger Nato-embedsmanden.

For mindre end et år siden trak USA sig formelt ud af INF-traktaten fra 1987. Det skete ligeledes, efter at USA's regering havde fastslået, at Rusland havde overtrådt aftalen.

Det benægtede den russiske regering.

INF-aftalen var en central aftale for europæerne. Den forhindrede, at det tidligere Sovjetunionen og USA oprustede med atomare mellemdistanceraketter i Europa.